Le corta la circulación a moto en una esquina

Los accidentes en que se han visto involucradas las motocicletas se incrementaron en Tapachula, en donde en las últimas horas se reportó uno más en el centro de la ciudad, el cual dejó solamente daños materiales.

De acuerdo con el reporte, el percance se registró en la esquina de la 5.ª avenida Sur y 2.ª calle Oriente, cuando el conductor de una camioneta pick up de color blanco al parecer no respetó la vía de preferencia, impactando al motociclista.

Solo crisis nerviosa

Se dijo que este se desplazaba de sur a norte, pero al llegar a la 2.ª Oriente, la camioneta le hizo corte de circulación, registrándose el impacto.

Paramédicos de los Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) acudieron para auxiliar al motorista, quien solamente presentó crisis nerviosa, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Ambas unidades, mientras tanto, presentaron daños materiales de consideración, siendo elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva los que se encargarían de llevar a cabo los peritajes y deslindar las responsabilidades conforme a la ley.

Las autoridades han hecho constantes llamados a los conductores a extremar sus medidas preventivas, para evitar percances que pongan en riesgo tanto a ellos como a otras personas.