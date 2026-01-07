Le cortan el paso a adulto mayor y sale proyectado

Con una lesión de casi cuatro centímetros en la cabeza resultó un adulto mayor luego de ser impactado por un vehículo particular en el barrio Tzocotumbak, ubicado al oriente de Tuxtla Gutiérrez, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades viales.

El percance ocurrió alrededor de las 10:00 horas del martes, en el cruce de la 15.ª calle Oriente y 1.ª avenida Sur, punto en donde vecinos alertaron a los números de emergencias al observar a un hombre de aproximadamente 70 años de edad tendido sobre el asfalto, con lesiones visibles en la cabeza.

Salió proyectado

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de la motocicleta circulaba de oriente a poniente sobre la 15.ª Oriente cuando un automóvil tipo sedán —que avanzaba de norte a sur— intentó incorporarse a la 1.ª Sur, provocando un corte de circulación que derivó en el impacto entre ambas unidades.

Tras el choque, el motociclista salió proyectado y acabó golpeándose contra la carrocería del vehículo, lo que le causó una herida profunda en la frente, además de lesiones graves.

Apoyo médico

El impacto le provocó una hemorragia activa, por lo que fue necesaria atención médica inmediata.

Al lugar acudieron paramédicos voluntarios del Grupo de Auxilio Especializado de Chiapas (Gaech), quienes brindaron la ayuda prehospitalaria, lograron controlar el sangrado profuso y estabilizaron al anciano antes de trasladarlo de urgencia a una clínica, donde fue ingresado en estado grave de salud.

Elementos de Tránsito Municipal también se presentaron a la zona para realizar el peritaje correspondiente. De acuerdo con la autoridad, los ocupantes del vehículo particular permanecieron en el sitio y asumieron su responsabilidad en el accidente.

Por ello, se comprometieron a cubrir tanto los daños materiales como los gastos médicos del motorista.

El percance vuelve a poner en el centro del debate la seguridad vial en Tuxtla Gutiérrez, especialmente en cruces con alta afluencia vehicular, donde vecinos han reiterado la necesidad de mayor precaución y respeto a la señalización para la circulación.