Le cortan el paso y acaba con fractura expuesta

Con una fractura expuesta acabó un joven motociclista luego de estar involucrado en un accidente de tránsito sobre la Calzada al Sumidero y la entrada a la colonia Colinas del Oriente, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

El reporte fue proporcionado aproximadamente a las 14:45 horas del domingo, cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la dirección mencionada, justo a un costado de la tienda comercial Bodega Aurrerá.

Corte de circulación

Al llegar, les dieron a conocer que el motorista se desplazaba sin incidencias, sin embargo, un transporte público en modalidad de taxi le terminó haciendo un presunto corte de circulación.

El motorista perdió el control del manubrio y se estampó contra un vehículo particular de la marca Nissan March, el cual estaba saliendo del estacionamiento de Bodega Aurrerá.

En minutos, se movilizaron los paramédicos del Sistema Estatal de Protección Civil que le brindaron los primeros auxilios.

Posteriormente, tras valorarlo determinaron que era necesario trasladarlo de urgencia a una clínica particular para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías, con el fin de descartar posibles fracturas o lesiones internas.

Más tarde, dos grúas con plataformas se hicieron cargo de remolcar las unidades involucradas y transportarlas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en el lugar de los hechos.