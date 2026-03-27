Le cortan el paso y se da fuerte golpe en rostro

Durante el jueves por la mañana, un accidente carretero se dio sobre la vía Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo a la altura de Cahuaré, dejando como saldo un motociclista lesionado y daños materiales por varios miles de pesos.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos sucedieron cerca de las 08:45 horas, lo que generó la movilización de agentes de la Guardia Nacional (GN) hacia el carril de circulación de oriente a poniente.

Corte de circulación

En el lugar, se informó que un joven que viajaba a bordo de una motocicleta transitaba sobre la carretera; sin embargo, presuntamente una unidad de transporte público en modalidad de colectivo foráneo realizó un corte de circulación, lo que provocó el percance.

El motorista no logró frenar a tiempo y acabó estampándose contra el costado de la Urvan. Debido al fuerte golpe, el rostro del conductor se estrelló contra el cristal de una de las ventanillas, lo que generó alarma entre otros automovilistas que transitaban por la zona.

Tras el percance, testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia, por lo que minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal de Chiapa de Corzo, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado.

Luego de ser valorado, se informó que presentaba golpes y contusiones, pero ninguna lesión de gravedad que requiriera de traslado a un hospital.

Pesquisas

Elementos de la Guardia Nacional (GN) llevaron a cabo las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades entre los involucrados.

La circulación en la zona se vio parcialmente afectada durante algunos minutos, mientras hacían las labores de auxilio y retiro de las unidades.

Por último, una grúa con plataforma remolcó los vehículos, los cuales fueron transportados al corralón en turno, permitiendo restablecer el flujo vial.