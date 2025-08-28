Le cortan la circulación a moto y choca

Un motociclista resultó lesionado cuando un taxista le hizo un corte de circulación en una transitada avenida al sur de la ciudad de Comitán, lo que movilizó a los paramédicos y agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 07:20 horas que ocurrió el percance sobre la 4.ª avenida Poniente, entre 16.ª y 17.ª calle Sur, en la colonia Belisario Domínguez.

El incidente se dio cuando las dos unidades circulaban sobre la avenida en el mismo carril rumbo al sur, pero al llegar a la 16.ª calle, el chofer de la unidad con número económico 0936 pretendió incorporarse a la vía para dirigirse al oriente, pero no puso las direccionales.

Aunado a esto, el motorista también trató de rebasar sin precaución y se registró la colisión vehicular, reportándose daños materiales en el vehículo en la parte lateral izquierda y en la motocicleta en la parte frontal.

Lesiones menores

Al sitio se movilizaron los paramédicos de Protección Civil Municipal para brindar los primeros auxilios al herido, pero no requirió de trasladado al hospital pues solo tenía lesiones leves.

Fueron agentes de Vialidad Municipal que llegaron para llevar a cabo los peritajes y mediar entre los involucrados para que dialogaran y llegaran a un convenio para el pago de las afectaciones y se deslindaran responsabilidades al momento.