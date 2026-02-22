Le cortan la circulación y se estampa en auto

Tirado en la entrada de un lavado de autos y con diversas lesiones quedó un motociclista al estrellarse contra un vehículo que presuntamente le hizo corte de circulación, al momento en que ingresaba al establecimiento de un negocio en Tapachula.

Los hechos ocurrieron en la esquina de la 13.ª avenida Sur y 8.ª calle Oriente, en la colonia 16 de Septiembre, dejando también considerables daños materiales.

No tenía preferencia

Se dijo que el conductor de un automóvil Chevrolet Aveo de color celeste, que se desplazaba sobre la 8.ª Oriente, intentó ingresar al lavado de autos, pero sin percatarse que en la vía de preferencia iba el motociclista identificado como Julio “N”, registrándose el fuerte impacto.

El sujeto circulaba en una motocicleta Italika de color negro con azul y ante el choque salió proyectado, cayendo en la entrada del negocio.

Por ello, los trabajadores dieron aviso al 911 y acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (Carch), que le brindaron la atención médica.

Asimismo, revisaron al conductor y a una mujer que lo acompañaba, ambos de aproximadamente 55 años de edad, quienes presentaron crisis nerviosa.

Agentes de la Guardia Estatal de Vialidad también acudieron y tomaron conocimiento del accidente, señalando que el vehículo cuenta con póliza de seguro vigente, por lo cual el motorista lesionado sería llevado a un sanatorio particular y se haría cargo de los daños.

Se aclaró que al tener el casco de protección, sufrió golpes leves; además, los daños materiales ascendieron a varios miles de pesos, tanto del vehículo como de la motocicleta.