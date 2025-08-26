Le cortan la vialidad a mototaxi y choca

Un chofer con múltiples lesiones, un vehículo de transporte público siniestrado y una camioneta que se dio a la fuga, fue el saldo de un percance ocurrido durante la tarde del lunes al poniente del municipio de Cintalapa. Según los testigos, todo se originó por un aparente corte de circulación que habría proyectado al chofer al pavimento.

Cerca del mediodía, personal de Protección Civil (PC) activó su base de operaciones ante el reporte recibido al número de emergencias 9-1-1, en el cual señalaban que una persona del sexo masculino estaba tirada sobre la calle.

A un costado se encontraba una unidad en modalidad de mototaxi, con número económico MT019, por lo cual de inmediato se constituyeron a la zona.

Procedieron a valorar y brindarle los primeros auxilios a un hombre que vestía pantalón de mezclilla, playera gris y calzado deportivo, el cual presentaba una hemorragia activa en el rostro, así como diversos golpes.

Lo anterior como resultado de la colisión, que presuntamente fue provocada por una mala maniobra de una camioneta particular, la cual después de esto huyó con rumbo desconocido.

El conductor del mototaxi tuvo que ser inmovilizado y trasladado hacia el hospital del IMSS-Bienestar, en donde darían seguimiento a sus lesiones. Por último, luego de varios minutos los agentes policíacos que arribaron al lugar de los hechos corroboraron la información de lo ocurrido y tomaron nota.