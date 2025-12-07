Le dan golpiza a hombre y lo dejan tirado en la calle

Con múltiples lesiones en las extremidades fue como terminó un joven luego de recibir una golpiza en el primer cuadro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a pocos minutos de la medianoche del sábado.

De acuerdo con datos recabados, el violento incidente fue registrado aproximadamente a las 23:45 horas. Agentes policiacos municipales y estatales se presentaron al sitio para tomar conocimiento tras recibir el reporte al 911.

Estaba inconsciente

Al llegar localizaron tirado sobre la banqueta, en mal estado, a una persona del sexo masculino que presentaba heridas considerables en el rostro y golpes en las extremidades. Luego de inspeccionarlo se informó que había perdido el conocimiento.

Por ello, de inmediato se pidió el apoyo de las unidades de emergencia. En minutos arribó una cuadrilla de socorristas que le proporcionó la atención prehospitalaria.

Tras estabilizarlo determinaron que era necesario trasladarlo de urgencia al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza, para recibir asistencia médica especializada.

Las fuerzas del orden dieron a conocer que la situación se derivó por una presunta riña, y que la víctima se llevó la peor parte.

Finalmente, se dijo que los responsables de la agresión lograron darse a la fuga tomando rumbo desconocido, por lo que se espera que el agredido pueda dar información a las autoridades sobre estos.