Le dan golpiza a joven en plena vía pública

En la colonia Jardines del Pedregal, ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en los últimos minutos de la noche del jueves ocurrió una violenta pelea que dejó como saldo a un joven herido.

El reporte fue recibido en el número de emergencias 911 a las 23:51 horas en los números de emergencias, lo que provocó una rápida movilización de elementos de la Policía Municipal y Estatal hacia la calle Topacio, entre las avenidas Ámbar y Ónix.

En la escena, los uniformados localizaron a un hombre de aproximadamente 28 años de edad tendido bocarriba sobre el pavimento. La víctima presentaba múltiples heridas en las extremidades y en el rostro, consecuencia de la brutal golpiza que había recibido minutos antes.

Ante la gravedad de las lesiones los oficiales solicitaron de inmediato el apoyo de una unidad médica.

Minutos más tarde arribaron paramédicos voluntarios del Grupo de Auxilio Especializado de Chiapas (Gaech), quienes brindaron atención prehospitalaria al herido.

Tras estabilizarlo en el lugar, procedieron a su traslado de urgencia a un hospital cercano, donde permanecería bajo observación médica.

De acuerdo con testimonios recabados, el joven habría sido agredido por al menos dos sujetos, quienes después de propinarle la golpiza lograron darse a la fuga con rumbo al poniente de la ciudad.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la riña.