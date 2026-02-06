Le dan una golpiza y resulta malherida

Con contusiones y crisis nerviosa fue como acabó una persona del sexo femenino luego de ser agredida por su pareja sentimental en el fraccionamiento Los Poetas, ubicado al norte-oriente de la capital chiapaneca, durante la madrugada del jueves.

El violento incidente fue registrado aproximadamente a las 01:20 horas, por lo cual agentes policiacos municipales y estatales arribaron a la zona mencionada para corroborar el reporte recibido al número de emergencias 911.

Pidió ayuda

Al llegar les informaron que una fémina había pedido ayuda porque su pareja la agredió físicamente y la dejó en mal estado tirada en la vía pública.

Primeros auxilios

En pocos minutos se presentaron también los paramédicos voluntarios del Grupo de Auxilio Especializado de Chiapas (Gaech), quienes le brindaron la atención prehospitalaria. Después de haberla valorado, se dio a conocer que presentaba contusiones por golpes en el cuerpo y crisis nerviosa.

Finalmente, llegó el personal de la Unidad Especializada para la Atención contra la Violencia Intrafamiliar y de Género (Unevig), de la Policía Municipal, para trasladarla a las instancias correspondientes y darle la ayuda necesaria.