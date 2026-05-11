Le debía dinero a un franelero y lo asesinan

Una discusión presuntamente derivada de una deuda económica terminó en tragedia en la colonia Patria Nueva, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde un hombre fue atacado con un arma blanca y perdió la vida en plena vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:10 horas sobre la avenida Roble del Oriente, entre las calles Ébano Sur y Cedro Sur.

Los vecinos solicitaron apoyo urgente a los números de emergencia tras percatarse de una riña entre dos hombres.

Elementos policiacos arribaron al lugar minutos después y localizaron a una persona del sexo masculino identificada de manera preliminar como Tomás “N”, de aproximadamente 35 años de edad, tendido sobre la calle y con múltiples heridas provocadas por un arma blanca.

Violenta discusión

Según versiones recabadas en el sitio, el presunto agresor que se dedica a trabajar como limpiaparabrisas en distintos cruceros de la ciudad, sostuvo una fuerte discusión con la víctima debido a una supuesta deuda de dinero.

Sin embargo, el intercambio verbal subió rápidamente de tono hasta que el sujeto sacó un cuchillo tipo sierra y atacó a Tomás en repetidas ocasiones.

Testigos señalaron que la víctima recibió al menos cinco heridas punzocortantes en diferentes partes del cuerpo.

Esto le provocó que cayera gravemente herido sobre la vía pública, mientras el agresor escapaba con rumbo desconocido.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria; no obstante, después de la valoración confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

La escena fue acordonada por elementos de seguridad para preservar los indicios y permitir el trabajo de peritos de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente ordenaron el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar al presunto responsable.