Le desfiguran el rostro en corte de circulación

Con el rostro desfigurado y ensangrentado fue como resultó un joven motociclista tras sufrir un presunto corte de circulación en el fraccionamiento Vida Mejor, ubicado en la capital chiapaneca, el sábado al mediodía.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 12:25 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio mencionado.

Se incorporó mal

Ahí, se informó que un motociclista y un automovilista protagonizaron un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre la calle de Los Poetas a la altura de la avenida Poeta Enoch Cancino Casahonda.

Sobre los hechos se dijo que la conductora de un automóvil de la marca Hyundai de color blanco intentaba incorporarse a la calle mencionada, cuando hizo un presunto corte de circulación a un joven que circulaba a bordo de una motocicleta.

El individuo salió proyectado por los aires, cruzó el toldo y acabó tendido en la carpeta asfáltica, con el rostro bastante maltrecho y con sangrado profuso; por ello, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil del Estado que le brindaron los primeros auxilios.

Al hospital

Posteriormente, determinaron que era necesario que lo trasladaran de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías, con el fin de descartar posibles fracturas o lesiones internas debido al fuerte golpe.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.