Le disparan a hombre en La Libertad

Durante la mañana del lunes, una persona del sexo masculino resultó con una herida de proyectil de arma de fuego luego de ser víctima de una agresión en la colonia La Libertad, situada al extremo poniente norte de la capital chiapaneca.

De acuerdo al reporte oficial, el hecho fue reportado aproximadamente a las 10:50 horas, por lo que el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo, conocido en el estado bajo el programa C5 Escudo Pakal, alertó vía radio a fuerzas del orden.

Se tenía la información de que en un terreno baldío, ubicado sobre la calle Victoria y esquina con la avenida Cedro, se encontraba un hombre que estaba malherido.

Al arribar al lugar a las 11:30 horas, los oficiales hallaron como primer respondiente a la Policía Municipal.

En el sitio, una mujer de 31 años de edad les dio a conocer que su hija menor le había avisado que su tío, un individuo de 54 años que se dedica a cuidar un terreno baldío en las inmediaciones, había sido agredido por terceras personas, desconociendo con qué tipo de arma de fuego y las causas del ataque.

Antes del arribo de las corporaciones policiacas, el hombre ya había sido auxiliado por particulares que lo trasladaron de urgencia a bordo de una camioneta de color blanco, con redilas, a un hospital, pues requería asistencia médica inmediata.