Le disparan para despojarlo de su motocicleta

Un joven resultó herido de bala tras ser víctima de un violento asalto en el centro de Huixtla, luego de que presuntamente se opusiera a ser despojado de su motocicleta por sujetos armados.

El hecho se dio durante las últimas horas de la noche del lunes frente al Auditorio Municipal, generando alarma entre los vecinos y transeúntes de la zona.

Baleado

Según reportes preliminares, habitantes de la avenida Galeana Norte en el cruce con la calle Francisco I. Madero Poniente, alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Al salir de sus domicilios encontraron a un joven tirado en la vía pública, visiblemente herido y sangrando de un hombro, por lo que de inmediato pidieron auxilio.

Elementos de distintas corporaciones policiacas se presentaron en el lugar para acordonar la zona y tomar conocimiento de lo sucedido.

Paramédicos de Protección Civil brindaron los primeros auxilios al lesionado, identificado como Jonathan “N”, de aproximadamente 25 años de edad, quien presentaba una herida de bala a la altura del hombro.

Posteriormente fue trasladado al hospital general de Huixtla, donde permanece bajo observación médica; su estado de salud se reportó como estable.

Se llevaron su moto

De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, la víctima habría sido interceptada por al menos dos sujetos que intentaron despojarlo de su motocicleta.

Sin embargo, al resistirse al asalto uno de los agresores accionó un arma de fuego contra él para luego huir del lugar con rumbo desconocido llevándose la unidad.