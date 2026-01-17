Le falla el gato hidráulico y un cabezal lo prensa

Una persona del sexo masculino resultó con lesiones de consideración luego de quedar prensada por su propio camión cuando intentaba realizar trabajos mecánicos en la colonia Pakal Ná, específicamente sobre la calle Buenos Parientes en el barrio Guadalupe del municipio de Palenque.

Aplastado

De acuerdo con los primeros reportes, el afectado se encontraba debajo de la unidad efectuando reparaciones cuando, de manera repentina, el gato hidráulico que sostenía el camión presentó una falla.

El peso del cabezal del vehículo descendió de forma abrupta, atrapándolo sin darle oportunidad de ponerse a salvo.

La situación generó alarma entre vecinos y transeúntes de la zona, quienes acudieron de inmediato para auxiliar al herido y solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Con ayuda de varias personas, lograron estabilizar parcialmente el vehículo mientras llegaban los servicios médicos.

Hospitalizado

Minutos después, paramédicos de Protección Civil (PC) arribaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria al hombre, quien presentaba golpes severos y posibles lesiones internas derivadas del aplastamiento. Tras ser estabilizado fue trasladado de urgencia al hospital general.

Quedó bajo observación de especialistas para una valoración más exhaustiva de su estado de salud.

Autoridades municipales tomaron conocimiento de los hechos y pidieron a la población a extremar precauciones al realizar trabajos mecánicos, recomendando el uso de soportes adecuados y tomar las medidas de seguridad necesarias.