Le fallan los frenos a tráiler cementero

Un camión procedente de Oaxaca, que transportaba cemento, se quedó sin frenos y terminó estrellándose contra una unidad de carga estacionada a escasos metros de un bloqueo de maestros, situado sobre la extinta Pochota, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Eran aproximadamente las 10:10 horas del viernes cuando elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al carril de poniente a oriente sobre la vía Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del módulo C-3.

Evitó atropellar

Sobre los hechos se dijo que el tractocamión circulaba por la zona; sin embargo, una falla mecánica en los frenos hizo que el chofer no lograra disminuir la velocidad.

Por ello, para evitar estamparse contra una fila de vehículos estacionados hizo algunas maniobras y decidió chocar contra el paredón y finalmente contra un tráiler.

A pesar de lo aparatoso del percance no se reportaron personas lesionadas graves, solo hubo una persona con contusiones leves.

Cabe destacar que el personal docente de la CNTE mantenía un bloqueo total en la vía de comunicación, por lo cual se temía que pudieran ser arrollados por la pesada unidad, pero gracias a la pericia del conductor esto fue impedido.

Dos horas más tarde una grúa con ancla se encargó de retirar el tractocamión sin frenos y el otro vehículo de carga que fue chocado por este.