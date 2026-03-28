Le fallan los frenos en una pendiente

Una falla en los frenos provocó que la conductora de una camioneta terminara derribando un poste de la red de telefonía durante las últimas horas de la noche del jueves en la ciudad de Comitán.

Esto dejó solamente daños materiales a pesar de lo aparatoso del accidente; asimismo, se movilizaron los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento.

El percance ocurrió sobre la 2.ª calle Norte, entre 2.ª y 3.ª avenida Oriente, en la conocida calle de la bajada del barrio La Pila.

El incidente se dio cuando la conductora de una camioneta SUV Ford Explorer circulaba sobre la pendiente cuando una falla en el sistema de frenos provocó que perdiera el control de la unidad y acabara estampándose contra la banqueta y en un poste de madera, el cual se cuarteó.

Aunque el choque fue violento, únicamente saldó con afectaciones materiales. Los vecinos reportaron el hecho al número de emergencias 911, por ello, agentes de Tránsito Municipal se presentaron rápidamente para atender el reporte y brindar la ayuda necesaria.

Al sitio también llegaron trabajadores del servicio de grúas para remolcar la Explorer al corralón en turno, a fin de que el propietario se responsabilice de los daños provocado.