Le fallan los frenos y abandona la carretera

Durante la mañana del martes se tuvo conocimiento de un accidente en el cual tres personas resultaron lesionadas, un vehículo de transporte de material pétreo quedó dañado y hubo miles de pesos en pérdidas materiales, esto en la demarcación del municipio de Cintalapa.

Fuera del camino

El percance ocurrió al noroeste de la ciudad. De acuerdo a los primeros informes todo se originó de una posible falla en el sistema de frenos, lo que causó que la unidad saliera del camino.

Trascendió que minutos después de las 09:00 horas los usuarios del tramo Cintalapa-Río Negro, a la altura de Río Chiquito, notificaron a los cuerpos de emergencia y de seguridad que un volteo de color blanco que iba cargado de material para la construcción (cemento, block, etcétera) había tenido un aparatoso percance.

Señalaron que se precipitó al fondo de un barranco, acabando con las llantas al aire y volcado de frente; dentro se encontraba el chofer y dos acompañantes.

Lesionados

Por ello, elementos de Protección Civil recorrieron poco más de 40 minutos para arribar al lugar de los hechos, haciendo contacto con los afectados y brindándoles los primeros auxilios a Carlos “N” (28 años), Alan “N” (22) y Jesús “N” (32), todos empleados de una empresa ferretera.

La peor parte se la llevó el primero de ellos, ya que tenía considerables lesiones que ponían en riesgo su integridad física.

Tras lo anterior, los involucrados fueron inmovilizados para ser subidos a la ambulancia que finalmente los trasladaría al hospital IMSS-Bienestar para descartar heridas internas y posibles fracturas.

Mientras tanto, elementos policiacos habrían arribado para corroborar la información de lo ocurrido y solicitar el servicio de grúas con plataforma, con el fin de poder rescatar el volteo del fondo del barranco.