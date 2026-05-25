Le fallan los frenos y causa un carambolazo

Cerca de cuatro personas lesionadas, cuatro vehículos involucrados y una fuerte movilización de corporaciones de auxilio, fueron el saldo de un accidente durante la tarde del domingo dentro de la demarcación del municipio de Arriaga.

De acuerdo a los primeros informes, todo se originó por una falla en los frenos, lo que hizo que el conductor perdiera el control de la unidad.

Accidente múltiple

Trascendió que minutos antes de las 15:00 horas usuarios de la carretera de cuota Ocozocoautla-Arriaga, a la altura de la caseta de cobro, reportaron un fuerte choque múltiple que involucraba a un tráiler tipo full, dos automóviles y una motocicleta, además de cuatro personas heridas.

Por ello, personal de Protección Civil del municipio de Arriaga se constituyó al lugar del incidente para valorar a los afectados teniendo que trasladarlos hacia el hospital del IMSS-Bienestar, por la gravedad de las lesiones.

De manera extraoficial, testigos en el sitio señalaron que el tractocamión de color amarillo presuntamente sin frenos habría pasado impactando uno de los espacios de cobro de la caseta para después colisionar en las demás unidades, causando severos daños a los vehículos, así como a sus ocupantes.

Vialidad bloqueada

Finalmente, minutos después se constituyó personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva y demás corporaciones de seguridad para corroborar la información de lo ocurrido, así como ayudar en el deslinde de responsabilidades; mientras tanto, se supo que la vialidad permaneció bloqueada algunos minutos por las labores de auxilio y retiro de los vehículos.