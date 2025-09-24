Le fallan los frenos y choca contra tres autos seminuevos

Un automovilista colisionó tres vehículos que se exhibían en una agencia automotriz en el municipio de Comitán, lo que dejó cuantiosos daños materiales. El accidente ocurrió cuando transitaba sobre el bulevar y de pronto la unidad tuvo una falla en los frenos, lo que provocó que perdiera el control.

Fue alrededor del mediodía del martes que se registró el percance sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur y 14.ª calle Sur Poniente.

Avería mecánica

El conductor de un Chevrolet Chevy Monza circulaba rumbo al norte cuando pretendió incorporarse a la calle para dirigirse al oriente, sin embargo, tras la maniobra perdió el control del volante debido a una avería en el sistema de frenos.

Esto fue lo que hizo que se estrellara contra tres vehículos seminuevos que se exhibían a un costado de la agencia automotriz Chevrolet, los cuales resultaron con afectaciones en la parte frontal, además uno fue dañado en la salpicadera trasera del lado derecho.

El fuerte accidente movilizó a los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para tomar conocimiento de los hechos, a fin de llevar a cabo los peritajes e iniciar un diálogo entre el conductor y la agencia involucrada.

Lo anterior con el fin de acordar el pago de daños y firmar un convenio para deslindar responsabilidades al momento, pues de lo contrario el caso tendría que ser turnado a las autoridades correspondientes.