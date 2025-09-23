Le fallan los frenos y destroza su sedán

Dos lesionados y daños materiales valuados en varios miles de pesos, fue lo que dejó como saldo una colisión en el cruce de las calles Nogal Norte y Nogal Poniente de la colonia Patria Nueva, ubicada en la capital chiapaneca.

El percance ocurrió luego de que el vehículo en el que viajaban presentara una falla mecánica mientras descendía por una pronunciada pendiente.

Se estampó velozmente

De acuerdo con los reportes oficiales, los involucrados —un hombre y una mujer— se desplazaban en un vehículo marca MG sobre la calle Nogal Poniente, conocida como la rampa de Patria Nueva.

Al descender el sistema de frenos dejó de responder, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad.

El automóvil se fue a toda velocidad sobre la pendiente hasta estamparse contra dos barreras de concreto, las cuales resguardaban una vivienda.

Por el aparatoso choque, la parte frontal del vehículo quedó destrozada por completo, incluso el motor salió proyectado varios metros contra la banqueta.

Auxilio

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios a los dos ocupantes.

Posterior a la valoración se determinó que era necesario trasladar a la fémina a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras que el sujeto permaneció en el sitio al presentar lesiones menores.

Elementos de la Policía Vial realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron el retiro de la unidad siniestrada, que fue remolcada por una grúa con plataforma al corralón oficial.