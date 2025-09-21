Le fallan los frenos y se estampa en árbol

Una presunta falla en el sistema de frenos de una camioneta provocó que el conductor perdiera el control y colisionara contra un automovilista para después terminar estrellándose en un árbol, lo que dejó como saldo a una persona lesionada y cuantiosos daños materiales, esto en el municipio de Comitán.

Se le fueron los frenos

Fue alrededor de las 19:40 horas que se dio el accidente en la 30.ª calle Sur, conocida como la carretera a Zapata en la colonia Mariano N. Ruiz, localizada al sur de la ciudad.

De acuerdo a versiones de los testigos, la persona que manejaba una camioneta Nissan —encargada de distribuir agua en garrafón en la ciudad— tuvo una falla en el sistema de frenos, lo cual provocó la pérdida de control y que se estampara contra un Volkswagen Gol de color celeste.

Tras el impacto, la pick up acabó estrellándose de frente en un árbol, dejando a una persona lesionada y afectaciones considerables en la parte frontal de ambas unidades automotrices.

Piden ayuda

Vecinos al escuchar el estruendo salieron a ver lo que había pasado, así que solicitaron el apoyo al número de emergencias 911.

Al sitio rápidamente se movilizaron los paramédicos de Protección Civil Municipal para brindar los primeros auxilios a una persona del sexo masculino, quien después de la valoración fue necesario trasladarla al hospital.

Fueron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal los que llegaron para llevar a cabo los peritajes necesarias, a fin de deslindar responsabilidades en las próximas horas.