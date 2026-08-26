Le fallan los frenos y se estampa en vehículo

Con lesiones en las extremidades resultó una persona del sexo femenino luego de estar involucrada en un aparatoso accidente carretero sobre la vía Tuxtla Gutiérrez-Copoya, a la altura del restaurante Las Pichanchas.

El percance ocurrió al mediodía del martes cuando se reportó a los números de emergencias que dos vehículos habían tenido un fuerte choque.

Falla en frenos

Al lugar acudieron elementos de seguridad, quienes localizaron una camioneta Ford Ranger de color blanco y una unidad de carga Nissan, ambas fuera del camino y entre la maleza; el segundo vehículo mencionado colisionó en la barra metálica de contención y la dañó severamente.

Una mujer que se encontraba en la zona resultó policontundida, por lo cual se solicitó la presencia de paramédicos.

De acuerdo con información recabada en el lugar de los hechos, la Ranger circulaba con dirección hacia la capital chiapaneca cuando presuntamente tuvo una falla en el sistema de frenos mientras descendía.

El conductor perdió el control de la camioneta y acabó impactándose contra la parte posterior de la unidad de carga, lo que provocó que ambos vehículos salieran de la vía de comunicación y acabaran en la vegetación.

Sin lesiones graves

Personal motorizado de Protección Civil acudió para valorar a la fémina que presentaba dolor en una pierna. Tras la revisión determinaron que no tenía nada grave, así que no fue necesario trasladarla a un hospital.

Elementos de la Policía de Tránsito tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias necesarias.

Ambos vehículos fueron retirados mediante grúas y llevados al corralón en turno en lo que se deslindan responsabilidades conforme a la ley.