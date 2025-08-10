Le gana el peso de la carga y vuelca en la maleza

El conductor de una camioneta Ford de color guinda, con placas de circulación WY-6674-D y capacidad de tres toneladas, vivió un tremendo susto del que, afortunadamente, pudo salir ileso y contarlo, esto en la demarcación del municipio de Salto de Agua.

Volcadura

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el accidente ocurrió la mañana del sábado cuando la pesada unidad se desplazaba por una de las calles principales del barrio Sarabia.

La vía, conocida por su acceso empinado y complicado, se convirtió en un verdadero desafío para el chofer que transportaba una carga considerable.

En un momento dado, el peso del cargamento superó la fuerza de avance del vehículo, provocando que comenzara a descender de reversa de forma inesperada.

El conductor, en un intento desesperado por frenar y recuperar el control, pisó el pedal con fuerza, pero la inercia y la pendiente jugaron en su contra. La camioneta se subió a la guarnición, avanzó sin control hacia un terreno baldío y, tras golpear la maleza, acabó volcada sobre uno de sus costados.

Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito del Estado acudieron de inmediato, verificando que el chofer no presentara lesiones y brindándole apoyo para salir de la cabina. Posteriormente, procedieron a realizar el levantamiento de datos y a acordonar la zona.

Dada la posición en la que quedó la unidad, los uniformados solicitaron la intervención de una grúa para retirar el vehículo y trasladarlo a un corralón, en tanto se determinan las responsabilidades y se evalúan los daños ocasionados.