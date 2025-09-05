Le gana la curva y se impacta contra un árbol

Un accidente de tránsito registrado en el circuito El Trébol, en la capital Tuxtla Gutiérrez, dejó como saldo únicamente daños materiales valuados en miles de pesos, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance ocurrió aproximadamente a las 17:25 horas, cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron el reporte de un vehículo particular que se había salido de la vía de comunicación en una de las curvas del circuito.

Perdió el control

De acuerdo con los primeros informes, el exceso de velocidad sumado al pavimento mojado por la lluvia, provocó que el conductor perdiera el control de la unidad.

El automóvil derrapó, salió del camino y acabó estrellándose violentamente contra un árbol para finalmente quedar detenido sobre el andén central.

Testigos del hecho señalaron que el encontronazo fue tan fuerte que una de las partes del vehículo se desprendió, lo que generó alarma entre los automovilistas que circulaban por el lugar.

A pesar de lo aparatoso del percance no se registraron heridos, ya que el conductor logró salir por su propio pie y fue auxiliado.

Elementos de Tránsito se encargaron de llevar a cabo el abanderamiento de la zona para evitar otro incidente, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma acudió para remolcar la unidad siniestrada y trasladarla al corralón en turno. Con ello, se logró liberar la vialidad que permaneció parcialmente obstruida durante varios minutos.