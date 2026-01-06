Le hacen “sándwich” a motoristas; dos heridos

Dos lesionados leves y daños materiales por varios miles de pesos dejó como saldo un choque en el que se vieron involucrados dos vehículos y una motocicleta, sobre la carretera Costera en la demarcación de Tapachula.

Fue a la altura de la colonia Framboyanes en donde un Nissan Tsuru de color gris “abanderaba” a una motocicleta en la que iban dos personas, cuando por un descuido el conductor del automóvil aceleró y los embistió.

Ante esto, la unidad salió proyectada contra una camioneta SUV Toyota Raize, quedando finalmente debajo del primer vehículo y la pareja tirada sobre la carpeta asfáltica.

Leves lesiones

Los servicios de emergencia fueron movilizados hacia el lugar en donde atendieron a los dos motoristas, quienes únicamente presentaron lesiones leves y no fue necesario su traslado a un hospital a pesar de lo aparatoso del percance.

Elementos de las diferentes corporaciones policiacas también arribaron, siendo la Guardia Estatal de Vialidad la que se encargó de iniciar las diligencias.

Se dijo que los involucrados —el conductor del sedán y los que iban en la motocicleta— son familiares, además de que lograron llegar a un acuerdo con la persona que manejaba la SUV, por los daños causados.

Tanto el Nissan como la motocicleta fueron levantadas con el apoyo de grúas para ser trasladados a un taller mecánico, pues al haber un arreglo entre los involucrados solamente se les impuso una sanción conforme al Reglamento de Tránsito.