Le hacen un corte de circulación a motorista

Con múltiples lesiones terminó un joven motociclista luego de estrellarse contra una camioneta familiar sobre el libramiento Norte frente al parque Noquis, en la ciudad capital.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 08:20 horas, en tanto que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la zona en mención.

Ahí, se informó que un presunto corte de circulación desencadenó un aparatoso accidente de tránsito en el retorno del parque sobre la vía rápida.

Lesiones

De igual forma, se informó que derivado del percance automovilístico, una persona resultó con múltiples lesiones en sus extremidades.

En consecuencia, al lugar se movilizaron los cuerpos de auxilio, quienes le brindaron la atención prehospitalaria a la persona que lo requería.

Tras la valoración, se informó que el motorista no ameritaba ser llevado a un nosocomio, por lo que se quedó en el sitio.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en el libramiento.