Le pegan por alcance y colisiona contra casa

Una camioneta terminó estrellándose contra una vivienda la mañana de ayer en Comitán. Trascendió que otro vehículo lo impactó por alcance y al perder el control, terminó arriba de la acera, lo que dejó solamente daños materiales.

Este percance se dio alrededor de las 09:40 horas sobre la avenida Chiapas del fraccionamiento 28 de Agosto, ubicado al sur poniente de la ciudad, frente al Fovissste.

Impacto

El percance ocurrió cuando el conductor de un vehículo desconocido impactó por alcance a un Nissan Datsun, color negro con redila azul, cuyo conductor perdió el control y terminó por colisionar contra la pared de una casa.

A pesar de lo aparatoso, no se reportaron lesionados. El responsable, en cambio, emprendió la huida y dejó con los daños a su contraparte.

Vecinos dieron el reporte del accidente al número de emergencia 911 y en minutos acudieron agentes de Vialidad Municipal para atender el percance y deslindar responsabilidades.