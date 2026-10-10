Le rompen pierna tras ser atropellada

Una joven estudiante del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) fue atropellada por un transporte público en modalidad de colectivo sobre el bulevar Juan Pablo II y el crucero con el libramiento Norte, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el viernes por la tarde.

El hecho fue registrado alrededor de las 14:20 horas en el carril de norte a sur. Ahí, una adolescente de 15 años de edad intentó cruzar la vía, sin embargo, al hacerlo fue atropellada por un transporte público. Del impacto, la pierna derecha quedó destrozada.

Rápidamente se presentó una cuadrilla de socorristas de Protección Civil Municipal que le proporcionó los primeros auxilios. Tras la valoración, fue llevada a un hospital para la toma de placas radiográficas y poder determinar la magnitud de la fractura.