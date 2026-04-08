Les cae una roca y casi se desbarrancan

Un desprendimiento de material rocoso en una ladera provocó un aparatoso incidente el mediodía del martes sobre la Calzada al Sumidero, a la altura del kilómetro 11, en la capital chiapaneca, donde una enorme roca cayó directamente sobre un vehículo particular en movimiento.

El hecho fue registrado cerca de las 12:35 horas, lo que generó la movilización inmediata de policías de Tránsito y Vialidad, así como de cuerpos de emergencia y personal paramédico que se trasladaron al sitio tras recibir el reporte.

Accidente

De acuerdo con los primeros informes, una familia viajaba a bordo de una camioneta tipo pick up de color gris carbón con dirección a los miradores del Cañón del Sumidero cuando, de manera repentina, una roca de gran tamaño se desprendió de la pared montañosa y cayó sobre la unidad.

Tras el impacto en un costado la llanta acabó dañada, por lo cual el conductor perdió el control del volante, terminó saliéndose parcialmente del camino hasta quedar sobre la guarnición a pocos metros de irse hacia un barranco.

Automovilistas que circulaban por la zona alertaron a las autoridades, mientras que los ocupantes descendieron por su propio pie, visiblemente alterados por lo ocurrido.

Paramédicos brindaron atención en el lugar a los pasajeros, quienes presentaban crisis nerviosa y golpes menores; sin embargo, tras la valoración médica se determinó que ninguno requería traslado a un hospital.

Elementos de Protección Civil llevaron a cabo labores para retirar el material pétreo que quedó esparcido sobre la vialidad, con el objetivo de prevenir nuevos accidentes, mientras que agentes viales implementaron un dispositivo para agilizar el tránsito.

Más tarde, una grúa con plataforma llevó a cabo las maniobras para retirar la camioneta dañada que fue trasladada al corralón en turno, permitiendo así restablecer completamente la circulación en la zona.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por esta vía, especialmente en tramos cercanos a laderas, donde pueden registrarse desprendimientos de rocas.