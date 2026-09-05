Les dan “levantón”; más tarde los hallan golpeados

Dos jóvenes fueron privados ilegalmente de su libertad luego de ser alcanzados por civiles armados sobre el camino al Club Campestre, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Los elementos policiacos se presentaron al sitio mencionado, a la altura del circuito Las Flores Norte, frente al fraccionamiento Infonavit La Gloria.

Al llegar hallaron una motocicleta tipo cross de color rojo con negro y a un costado abundantes manchas hemáticas. Metros adelante, también fue localizada otra unidad, con el faro encendido.

Personas que presenciaron el “levantón” frente al fraccionamiento Infonavit La Gloria, mencionaron que unas camionetas particulares habían derribado a una de las motocicletas.

Acto seguido, tablearon al conductor y posteriormente lo metieron a la fuerza a una de las unidades. El segundo motorista fue también embestido metros más adelante y lo subieron a rastras a una de las camionetas.

Las fuerzas del orden solicitaron la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) para hacer las diligencias.

Los encuentran heridos

Al filo de la medianoche del viernes fueron encontrados con múltiples heridas en el cuerpo sobre un camino de extravío en el municipio de Suchiapa.

Dos jóvenes más, que fueron vistos por última vez en la colonia Potinaspak a bordo de una motocicleta Bajaj Pulsar, también fueron encontrados. Habían desaparecido desde el pasado 2 de septiembre.