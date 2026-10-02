Lesionado al impactar motocicleta y SUV

Con diversas lesiones fue trasladado a un hospital un motociclista, luego de impactarse contra la parte trasera de una camioneta en el tramo carretero Tuxtla Chico-Metapa de Domínguez.

Fue a la altura de la parada conocida como 5 de Mayo en donde ocurrió el percance la tarde del jueves, lo cual movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad.

Exceso de velocidad

Se dijo que una persona del sexo masculino que vestía playera verde y pantalón café, el cual se desplazaba en una motocicleta roja, pero al hacerlo presuntamente a exceso de velocidad no midió su distancia y terminó estrellándose por alcance en una camioneta tipo SUV de color blanco.

Ante el fuerte choque, el individuo quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, así que otros automovilistas que pasaban por el lugar dieron aviso al número de emergencias 911, acudiendo paramédicos de Protección Civil que le brindaron auxilio y lo trasladaron a un hospital.

Por otra parte, personal de la Guardia Nacional División Caminos se encargó de iniciar las investigaciones relacionadas con el percance para determinar las responsabilidades conforme a la ley.