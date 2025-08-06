Lesionan a nevero tras atropellarlo en bulevar

Un adulto mayor que se dedica a la venta de nieves fue atropellado por un colectivo en el bulevar de la ciudad de Comitán durante la tarde del martes, lo que movilizó a paramédicos y policías viales para atender la emergencia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, a la altura del cruce con la 10.ª calle Sur.

De acuerdo con testigos, el chofer del colectivo de la ruta 53 intentaba incorporarse hacia el norte de la ciudad, pero al realizar la maniobra no advirtió la presencia del adulto mayor, quien cruzaba la vía con su carrito de nieves.

El impacto fue inevitable, y el vendedor acabó tendido sobre el asfalto con una lesión visible en la cabeza.

Paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron de inmediato al lugar y le brindaron los primeros auxilios. Tras la valoración inicial, el herido fue estabilizado y trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Su estado de salud se reportó como delicado, aunque estable.

Mientras tanto, el conductor del colectivo mostró una actitud evasiva y, según reportes, se negó a aceptar su responsabilidad, lo que derivó en un altercado con agentes de Vialidad Municipal. Tras un breve forcejeo, fue asegurado y llevado a la comandancia para deslindar responsabilidades legales.

En el sitio del incidente también se presentaron familiares del afectado, quienes entablaron un diálogo con la presunta dueña del colectivo.

Ambas partes buscaron llegar a un acuerdo respecto a los gastos médicos y la reparación del daño, lo que podría evitar una denuncia formal si se concreta un convenio firmado ante las autoridades.

El incidente generó indignación entre transeúntes y comerciantes de la zona, quienes señalaron que en ese cruce los vehículos suelen conducir con poca precaución.