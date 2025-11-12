Lesionan a una mujer en asalto a negocio

El pasado martes al mediodía se reportó un atraco a mano armada de una Casa de Empeño, cuyo saldo fue de una empleada herida, esto en la zona centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Aproximadamente a las 12:35 horas, elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron a la 3.ª Sur entre 2.ª y 3.ª Oriente del barrio San Roque, luego de haber recibido el reporte al número de emergencias 9-1-1.

Asalto

De acuerdo con datos recabados, una persona del sexo masculino se hizo pasar como empleado de una empresa de cable; sin embargo, al hacer salir a una de las empleadas le dio un cachazo en la cabeza con el arma de fuego y acto seguido la sometió.

El facineroso logró sustraer de los aparadores un lote de alhajas, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Después de cometer su fechoría, el delincuente logró darse a la fuga con éxito.

Operativo

Pronto los cuerpos de seguridad pública tomaron conocimiento de lo sucedido, para desplegar un operativo de búsqueda y localización, sin embargo, no tuvieron resultados favorables.

Personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron a cabo las pesquisas correspondientes.