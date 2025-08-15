Liberan a 51 agentes de la Policía Municipal

Derivado de los operativos realizados por las fuerzas del orden en los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) llevaron a cabo la detención de 59 personas con diferentes cargos pertenecientes a la Policía Municipal.

Esto se dio a conocer en este medio informativo el pasado lunes, el cual se realizó en las inmediaciones de la Comandancia Municipal.

Por ello, los detenidos fueron trasladados hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en donde la autoridad competente hizo las pesquisas necesarias, emitiendo un comunicado días después la Fiscalía General del Estado en el cual señalaban un proceso legal únicamente para ocho de los integrantes.

Tras lo anterior, minutos antes de las 22:00 horas del miércoles arribaron a la Comandancia Municipal la mayoría de los detenidos, en vehículos particulares, así como en una Urvan de color blanco. Se tuvo conocimiento de que otros se trasladaron hasta el municipio en autobuses de transporte público, y un remanente en una Sprinter.

Por último, se dio a conocer que los elementos liberados por la autoridad buscaron sus pertenencias en dormitorios, algunos también sus motocicletas para retirarse hacia sus viviendas. Asimismo, otros esperaron a que sus familiares se presentaran al lugar y unos cuantos se retiraron caminando.

Aparentemente muchos no se presentarán a sus labores en los siguientes días.