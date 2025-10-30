Liberan a empresario privado de su libertad

Con la amputación de los dedos de una de sus manos y golpes en su anatomía, fue liberado un empresario —plagiado el pasado 27 de octubre— sobre el bulevar Belisario Domínguez y crucero con Juan Crispín, justo a la altura de la colonia La Herradura.

El hecho fue registrado alrededor de las 13:20 horas, por lo que elementos policiales municipales y estatales se movilizaron a la zona.

En el lugar se hallaban elementos de la Fiscalía Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se informó que fue localizado Benito de Jesús “N”, de 42 años.

Se informó que presentaba una amputación en los dedos de una de sus manos, así como múltiples lesiones en sus extremidades.

Los elementos de la FGE resolvieron subirlo a una camioneta y trasladarlo de inmediato a sus instalaciones.

Las corporaciones de seguridad pública acotaron que fueron unos civiles armados quienes lo dejaron en el sitio y posteriormente se retiraron.

Hasta el momento, las instancias correspondientes no han emitido un comunicado al respecto.

Dejan camioneta abandonada en parque Chiapasiónate

Del hombre que fue privado ilegalmente de su libertad por civiles armados en el fraccionamiento San Fe de Chiapa de Corzo, localizaron su camioneta particular abandonada en las inmediaciones del parque Chiapasiónate.

De acuerdo con datos recabados, el pasado 27 de octubre, Benito de Jesús Olmedo González, se encontraba en el fraccionamiento a bordo de su camioneta Jeep color plata.

Alrededor de las 19:45 horas se ubicó la unidad en las inmediaciones del parque Chiapasiónate.

Personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la FGE realizó las diligencias, así como buscar en los contenedores de basura para obtener alguna pesquisa.

Al cabo de dos horas, las fuerzas del orden se retiraron del sitio y la unidad motriz particular remitida a sus instalaciones.