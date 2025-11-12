Llevaban varios días sin verla; la hallaron muerta

Una persona del sexo femenino de 50 años de edad fue hallada sin vida dentro de su domicilio por sus vecinos, en el municipio de Comitán de Domínguez, luego de no verla por varios días. El incidente movilizó a paramédicos, policías y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) que atendieron la emergencia.

Fue cerca del mediodía del martes que ocurrió el macabro hallazgo en el fraccionamiento Tikal, localizado al poniente de la ciudad.

Fueron los propios colonos de la fallecida que indagaron en el domicilio después de no verla por al menos 15 días, aunado a que investigaban la procedencia de un fétido olor, realizando el hallazgo del cadáver, así que lo reportaron al número de emergencias 9-1-1.

Fueron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que llegaron al lugar y confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales, siendo acordonada el área y la calle de acceso al domicilio por agentes de la Policía Municipal y Guardia Estatal.

Agentes de la Dirección General de Servicios Periciales arribaron para las diligencias y ordenar el levantamiento del cadáver de la fémina para trasladarla al Servicio Medico Forense (Semefo), en donde le harían la necropsia de ley para determinar las causas exactas del deceso.

Las autoridades quedaron en espera de familiares de la hoy fallecida, para que la identificaran, pero hasta el momento se encuentra en calidad de desconocida.

Se espera que en las próximas horas reclamen los restos para darles sepultura conforme a sus costumbres.