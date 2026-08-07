Llevan a cabo operativo con binomios caninos

Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en comunidades de los municipios de Jiquipilas y Cintalapa, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer las investigaciones y dar seguimiento a los casos vigentes.

El operativo se desarrolló en los ejidos José Castillo y Nueva Francia, donde los equipos de búsqueda efectuaron recorridos terrestres e inspecciones en zonas de difícil acceso con el objetivo de localizar indicios que contribuyan al esclarecimiento de las pesquisas.

Búsqueda

Para reforzar las labores, se contó con el apoyo de binomios caninos especializados en la localización de personas y de posibles restos humanos, quienes realizaron rastreos en distintos puntos previamente definidos por las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la jornada no se registraron hallazgos relevantes ni incidentes, por lo que las actividades concluyeron conforme a los protocolos establecidos para este tipo de operativos.

En las acciones participaron elementos de corporaciones de seguridad, autoridades de investigación y personal especializado en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, quienes continuarán desarrollando diligencias de acuerdo con los avances de cada carpeta de investigación competente.

Reiteraron que estos despliegues forman parte de una estrategia permanente para fortalecer la búsqueda en campo y brindar seguimiento a las denuncias por desaparición en la entidad.