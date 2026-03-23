Lluvia causa violenta colisión entre pick-ups

Un aparatoso accidente sobre el libramiento Sur Poniente de Tapachula, en el que se vieron involucradas dos camionetas, dejó como saldo daños materiales de alta consideración y a dos personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte, una camioneta Hilux de color gris y una Nissan de color rojo, ambas tipo pick-up, se vieron involucradas en un percance que movilizó a los cuerpos de seguridad y de emergencia.

Pavimento mojado

Se indicó que el conductor de la primera unidad, al desplazarse de poniente a oriente, presuntamente a exceso de velocidad y porque el piso se encontraba mojado ante la incesante lluvia, perdió el control, cruzó al carril contrario y se estampó contra la Nissan.

Paramédicos de Protección Civil (PC) atendieron en el lugar a dos personas que iban en la última unidad, una de las cuales tuvo que ser trasladado a una clínica privada para su atención médica.

Elementos de las corporaciones de seguridad acordonaron la zona para evitar otros accidentes, mientras se retiraban los vehículos.

Por otra parte, personal de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar las investigaciones para el deslinde de las responsabilidades. Con el apoyo de grúas las unidades fueron retiradas para ser trasladadas a un corralón oficial y puestas a disposición de las autoridades competentes.

Se considera que la circulación a exceso de velocidad en este tramo carretero es la principal causa de percances, sin embargo, en esta ocasión lo resbaloso del pavimento por la lluvia también afectó.