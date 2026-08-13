Lo acribillan de casi 20 balazos en un parque

De al menos 18 impactos de bala fue ejecutado un hombre en el parque central del ejido Xochiltepec, en el municipio de Tuzantán, lo cual generó una amplia movilización de los cuerpos policiacos en la zona, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Los sujetos armados ubicaron a la víctima mortal cuando se encontraba sobre la avenida Emiliano Zapata y calle Profesor Elí Ramírez, descargando sus armas de fuego calibre .9 milímetros.

El hombre fue identificado como José Alberto Marroquín Rincón, de 40 años de edad, el cual presentaba al menos 18 impactos en diversas partes del cuerpo.

Se dijo que este se encontraba acompañado de una mujer cuando ocurrió el ataque, misma que resultó ilesa, aunque con una severa crisis nerviosa.

La zona fue acordonada por las autoridades que levantaron indicios de la agresión armada, para luego proceder al traslado del cuerpo al Semefo en donde le practicarían la necropsia de ley.

Sin rastro

Por ese motivo también se desplegó un amplio operativo con patrullajes, aunque no se tienen indicios hasta el momento del paradero de los responsables.

Asimismo, no se estableció si los atacantes se desplazaban en motocicletas o vehículos.

Por este nuevo hecho de violencia, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.