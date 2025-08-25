Lo acuchillan al tratar de robarle su motocicleta

Un intento de asalto ocurrido en la delegación Terán, en la capital chiapaneca, dejó como saldo a un hombre herido de gravedad, luego de recibir una puñalada en la espalda baja con un cuchillo tipo cebollero.

El hecho se dio durante los primeros minutos del domingo, provocando la movilización inmediata de cuerpos de seguridad y emergencia.

Intento de asalto

De acuerdo con el informe preliminar, el reporte fue recibido cerca de las 00:20 horas cuando vecinos solicitaron apoyo al escuchar gritos de auxilio en la 7.ª avenida Sur, entre 5.ª y 4.ª Oriente.

Al arribar al sitio, elementos policiacos localizaron a una persona del sexo masculino con sangrado activo que apenas podía mantenerse de pie.

El herido narró que minutos antes había sido interceptado por dos sujetos que intentaron despojarlo de su motocicleta. Al resistirse al asalto, uno de los agresores lo atacó con un cuchillo, provocándole una herida profunda en la zona lumbar, la cual alcanzó uno de los riñones.

Tras la agresión, el afectado cayó de cuclillas, mientras que los facinerosos al percatarse de la presencia de curiosos que se asomaron al lugar, emprendieron la huida con rumbo desconocido.

Auxilio

Paramédicos de Protección Civil del Estado acudieron rápidamente para brindarle los primeros auxilios y, debido a la gravedad de la lesión, lo trasladaron de urgencia al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza, donde permanecería bajo observación médica.

Hasta el cierre de la información no se reportaban personas detenidas, aunque se implementó un operativo de búsqueda para dar con los responsables.