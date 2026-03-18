Lo acuchillan por vender audífonos defectuosos

Con una cuchillada en el abdomen resultó una persona del sexo masculino luego de ser agredida por un cliente que le exigió le devolviera el dinero de unos audífonos defectuosos, esto sobre la 8.ª Sur y 2.ª Poniente de la zona centro de la capital chiapaneca, el martes al mediodía.

El reporte fue realizado aproximadamente a las 12:10 horas. Los elementos policiacos municipales y estatales se movilizaron a la zona referida para tomar conocimiento y proporcionar la ayuda necesaria.

Al arribar les dieron a conocer que dos hombres habían discutido en plena vía pública debido a la compra de unos audífonos que al parecer estaban defectuosos, por lo cual el afectado exigía la devolución de su dinero.

Sin embargo, al no llegar a un acuerdo se dio un intercambio de palabras altisonantes que escalaron hasta una agresión física.

Derivado de esto, el cliente sacó un arma blanca e hirió en el abdomen al vendedor.

En minutos, los cuerpos policiacos solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias.

Después de la valoración fue trasladado rápidamente a un hospital para recibir atención médica.

En la escena fue hallado el supuesto responsable de la agresión y fue puesto a disposición de las autoridades competentes.