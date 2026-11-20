Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal detuvieron a un hombre al interior de una negociación en el centro de Tapachula, decomisándole un arma de diábolos con la que presuntamente había amenazado a un empleado.

Aunque en principio se dijo que se trataba de un presunto asalto, la corporación aclaró que fue un altercado entre el detenido y el trabajador.

Los hechos ocurrieron en la sucursal de Elektra ubicada en la 4ª. avenida Norte y 3ª. calle Oriente del Sendero Peatonal, este jueves, cuando los empleados detuvieron al presunto agresor, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Altercado, la causa

La dependencia de seguridad descartó que se haya tratado de un intento de asalto, sino de una discusión entre el sujeto, del que no se proporcionó la identidad, y un empleo.

“El incidente se originó cuando un ciudadano acudió a realizar una operación bancaria en el Elektra de Sendero; posteriormente, intentó utilizar un elevador del establecimiento, el cual presentó fallas en su funcionamiento. Ante esta situación, se produjo una discusión con un empleado del lugar”, señaló.

Durante el altercado, indicó que el sujeto exhibió un objeto con las características de un arma de fuego, generando alarma entre las personas presentes; sin embargo, tras la inspección se confirmó que se trataba de un pistola de diábolos.

El detenido quedó a disposición de la autoridad competente y se recomendó al empleado agredido, que interpusiera su denuncia formal, apuntó la corporación.