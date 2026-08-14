Lo agreden con arma; su hijo, presunto responsable

Tras ser presuntamente atacado con un arma blanca en el ejido San Mateo, en el municipio de Palenque, un adulto mayor de 61 años de edad resultó lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, el probable agresor sería su propio hijo, quien habría escapado después del artero ataque.

Los hechos fueron reportados mediante una llamada al número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad y paramédicos de Protección Civil.

Víctima

Al llegar al sitio, los cuerpos de auxilio localizaron a Isabelino “N” (61 años), quien presentaba lesiones en el brazo derecho y en uno de los dedos de la mano izquierda.

De acuerdo con la información recabada, las heridas habrían sido provocadas con un objeto punzocortante, posiblemente un machete. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar con qué objeto se cometió la agresión y cómo ocurrieron los hechos.

Versiones obtenidas en el lugar señalaron que el hombre habría sido atacado presuntamente por su hijo, quien después del incidente abandonó el sitio y se refugió en algún punto cercano, por lo que las autoridades iniciaron su búsqueda.

Paramédicos de Protección Civil brindaron atención al lesionado y consiguieron estabilizarlo. Debido a las heridas que presentaba, posteriormente fue trasladado a bordo de una ambulancia al hospital general.

Buscan a responsable

Mientras tanto, elementos de las corporaciones policiacas desplegaron un operativo en los alrededores con la finalidad de localizar al señalado como probable responsable.

Sin embargo, hasta el cierre de la edición no se había informado sobre alguna persona detenida relacionada con la agresión.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer el origen del conflicto, determinar cómo ocurrieron exactamente los hechos y, en su caso, fincar responsabilidades a quien resulte involucrado.