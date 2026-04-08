Lo apuñalan tras discusión familiar

Gravemente lesionado fue como resultó una persona del sexo masculino luego de ser presuntamente agredido con un arma blanca por su esposa, en hechos ocurridos al interior de un domicilio en el municipio de Ocosingo.

Herida en un pulmón

La víctima fue identificada como Eleazar “N”, quien sufrió una herida penetrante en el lado izquierdo bajo el pecho, la cual afectó uno de sus pulmones, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital de la región, donde permanece bajo atención médica especializada y su estado de salud es delicado.

De acuerdo con versiones preliminares, el incidente se originó tras una fuerte discusión familiar que escaló a agresiones físicas. Durante el altercado, la mujer habría atacado a su pareja con un cuchillo, presuntamente en medio de un forcejeo.

Vecinos del lugar, alarmados por los gritos, solicitaron el apoyo de las autoridades, lo que derivó en la movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al malherido individuo antes de trasladarlo a un centro médico, mientras que la zona fue resguardada por las autoridades para llevar a cabo las diligencias necesarias.

Las autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades legales.