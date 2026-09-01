Lo arrestan luego de atropellar a un hombre

Gravemente herido fue como resultó un hombre luego de ser presuntamente atropellado por el conductor de una Nissan Estaquitas, quien habría circulado a exceso de velocidad y bajo aparentes efectos del alcohol.

El accidente se dio sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo, a la altura de la localidad Xanil, en el municipio de Chilón, donde habitantes y automovilistas solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia después de observar al sujeto tirado.

Herido grave

De acuerdo con versiones de testigos, la persona que manejaba la camioneta se desplazaba a velocidad considerable y, al pasar por la comunidad, arrolló al individuo quien salió proyectado y terminó sobre la carpeta asfáltica.

La víctima sufrió diversos golpes y posibles fracturas, además de presentar una herida con abundante sangrado. Debido a la gravedad de su estado, permanecía inconsciente mientras esperaba la atención médica.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal de Chilón y según refieren agentes de la Policía Estatal Preventiva implementaron un operativo para localizar al conductor, quien habría continuado su marcha.

La búsqueda se extendió por varios kilómetros hasta que los elementos policiacos lograron interceptar la Estaquitas y detener al presunto responsable.

Fue identificado como Alberto “N”, originario de la localidad Pactiún, perteneciente al municipio de Tumbalá. Más adelante fue trasladado a los separos de la cárcel rural conocida como El Chicle, ubicada en Xanil, donde quedó bajo resguardo mientras se determina su situación jurídica.

En tanto, la condición de salud del atropellado fue reportada de manera preliminar como delicada, por lo que familiares y habitantes permanecían atentos a su evolución.

Tras la detención, también se generó tensión entre algunos pobladores, quienes pretendían tomar acciones contra el sujeto. Ante esta situación, autoridades buscaron evitar que el conflicto escalara y que cualquier procedimiento se llevara a cabo por las vías legales.