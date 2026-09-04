Lo arrestan por manejar ebrio y estrellarse en taxi

La tarde del jueves en el municipio de Comitán, un conductor que manejaba en estado de ebriedad fue detenido después de impactar por alcance contra un taxi, por lo que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal intervinieron de inmediato.

Fue aproximadamente a las 16:30 horas que se reportó el accidente en la intersección de la 5.ª Poniente y 2.ª Norte, en el barrio Guadalupe.

Choque por alcance

El incidente se registró cuando dos unidades: una SUV compacta de la marca Renault Kwid, de transporte público en modalidad de taxi con número económico 0893, y una camioneta Ford EcoSport de color negro, las cuales circulaban sobre la avenida con dirección al norte.

Pero al llegar al cruce, el ruletero detuvo la marcha para respetar la preferencia de la calle y fue en este momento que el conductor de la EcoSport no guardó la distancia entre los vehículos y chocó por alcance. El afectado solicitó el apoyo al número de emergencias 911.

Al lugar se movilizaron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal para atender el percance, pero al verificar que el responsable se encontraba en estado de ebriedad lo detuvieron para trasladarlo a la comandancia y que fuera certificado por un médico legista.

El vehículo fue remolcado al corralón y el individuo arrestado sería consignado ante un agente del Ministerio Público, con el fin de deslindar responsabilidades conforme a la ley.