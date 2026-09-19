Lo arrestan por posible red de pornografía infantil

Desde Tapachula el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer la detención de Antonio Alfonso “N” (36 años) tras un cateo en la colonia San José Quinta de Tapachula.

Explicó que tras diligencias de investigación realizadas con apoyo de la Policía Cibernética, se detectó que además de ser investigado por posesión de droga con fines de comercio, estaría relacionado con otra carpeta de investigación por el delito de pornografía infantil.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal general, durante las investigaciones se localizaron celulares, computadoras y memorias USB, que presuntamente contenían imágenes y videos de menores de edad con contenido sexual.

Asimismo, precisó que Antonio Alfonso “N” se desempeñaba como profesor y la carpeta de investigación continúa en integración.

Agregó que las investigaciones se realizan con el respaldo de la Dirección de Inteligencia de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría del Pueblo.

Esto con el fin de obtener mayor información y determinar si el detenido tendría algún vínculo con una posible red dedicada a la trata de personas o a la distribución mediante redes sociales, de material sexual que involucre a menores de edad.

Delito de fraude

Además, mencionó la aprehensión de Joel Erasmo “N”, como presunto responsable del delito de fraude, quien tenía como modus operandi la supuesta venta de vehículos a través de redes sociales.

Dijo que engañaba a las personas y una vez que cobraba el dinero, no entregaba el vehículo o les mentía señalando que tenía reporte de robo.

Indicó que una de las víctimas denunció ante la Fiscalía, por lo que se actuó de manera inmediata. El monto del fraude fue de 170 mil pesos y el objeto del delito es un Nissan, modelo 2016, reportado como robado en Guerrero, por lo que el indiciado podría enfrentar una pena de hasta 12 años de cárcel.

Narcomenudeo

En la videoconferencia, Llaven Abarca refirió que en Tapachula se logró detener a Julio César “N” (51) como presunto responsable del delito de portación y acopio de armas, narcomenudeo y posesión de precursores químicos.

Mencionó que lo anterior se derivó de actos de cateo a un inmueble ubicado en el tramo carretero Nueva Alemania, donde se aseguraron cinco armas largas, 432 cartuchos útiles, 21 dosis de cristal, siete bolsas de marihuana, 14 cámaras de videovigilancia.

Asimismo, 14 bolsas de aretes con identificación de semovientes, 16 fierros marcadores, cinco pieles de animales exóticos, siete toneladas de sosa cáustica y recipientes vacíos de otros precursores químicos.

Resaltó que es un indicio importante ya que estas sustancias sirven para elaborar drogas sintéticas, por lo que las investigaciones continúan.

También, Jorge Llaven informó la detención de José Edwin “N”, originario de El Salvador, como resultado de la colaboración que se tiene con el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), con el objetivo de localizar y asegurar a personas en movilidad que cuenten con antecedentes penales y orden de captura.

Detalló que José Edwin “N” cuenta con dos órdenes de captura por los presuntos delitos de organización terrorista y resistencia, fue asegurado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y ya fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración.