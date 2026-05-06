Lo arrestan por realizar disparos al aire en colonia

La rápida intervención de elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipales permitió la detención de un sujeto que presuntamente había realizado disparos de arma de fuego en las inmediaciones de la colonia El Porvenir, ubicada al poniente-norte de la ciudad de Tapachula.

Denuncia al 911

Vecinos de la zona hicieron la denuncia al 911, al percatarse de que una persona realizaba disparos con un arma de fuego al desplazarse en un vehículo de color blanco.

Por ello, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Policía Estatal Fronteriza y de la Fiscalía General del Estado, desplegaron el operativo interinstitucional que permitió ubicar la unidad vehicular y se dio la persecución.

El conductor al percatarse de la presencia de las unidades policiacas descendió de la unidad y corrió por varias calles, ingresó a una casa y subió a la azotea, pero fue alcanzado y sometido, asegurándole un arma de fuego.

Por este motivo fue puesto a disposición de la autoridad competente que abrió la carpeta de investigación por el delito de portación de arma de fuego y lo que resulte, para determinar su situación jurídica.

En la zona se ha fortalecido la vigilancia con patrullajes preventivos.