Lo arrestan por transportar 700 cartuchos y 2 pistolas

Un sujeto que transportaba 700 cartuchos útiles y dos armas de fuego, fue detenido en el marco del operativo interinstitucional de seguridad en la carretera Costera, a la altura del ejido Viva México en la demarcación de la ciudad de Tapachula.

Los elementos estatales, federales y municipales, interceptaron un vehículo cuyo conductor mostraba actitud sospechosa, por lo que procedieron a realizarle una revisión.

Aseguramiento

Los agentes localizaron dos pistolas, una del calibre .9 milímetros (mm) de la marca Glock y otra .380 mm de la marca Taurus, así como cuatro cajas de cartuchos del calibre .16 mm, con 25 unidades cada una.

Además, una del calibre .9 milímetros con 50 unidades y 10 cajas del calibre .22, con 50 municiones cada una, sumando en total 700.

Por ello, se procedió a la detención del sujeto que fue identificado como Joaquín “N”, quien junto con las armas y cartuchos fue puesto a disposición de la autoridad competente que determinará su situación jurídica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE), Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Policía Municipal y Fiscalía General de la República (FGR), participan en los operativos coordinados para garantizar la seguridad en la región.